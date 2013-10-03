السيسي لضباط الجيش: "أحمد علي" شخص جاذب للسيدات

القاهرة – (خاص) من شوقي عصام

تسرب مقطع فيديو للفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع خلال اجتماع مع بعض ضباط الجيش يؤكد فيه صعوبة تغيير المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي من منصبه والمجئ بشخص آخر.

وأكد السيسي في حوار ودي مع الضباط تخلله بعض الأحاديث الفكاهية أن أحمد محمد علي شخص جاذب جدا للسيدات وإذا تم تغييره سيكون هناك رفض كبير، وقال السيسي في الفيديو الذي عرضته قناة "الجزيرة": "بالفعل سنقدم مجموعة أخرى في الفترة القادمة لتقديم أنفسنا بأكثر من شكل للجمهور".

وأكد السيسي أن القانون لا يسمح حتى الآن بتداول وسائل الإعلام لأخبار القوات المسلحة حتى لو كان اسما في نعي بصفحة الوفيات بدون تصديق المخابرات العسكرية، ولكن الحالة التي أوجدتها الثورة أزالت كل الخطوط الحمراءـ لاسيما أن الدولة تفككت ويعاد تركيبها، ولكن نحاول استيعاب الحالة قدر الإمكان ومستبعدا العودة إلى ما كان مفروضا من خطوط الماضي.

وقال السيسي: "هناك برلمان قادم من الممكن أن يطلب استجوابات، ولذلك يجب أن نكون متفهمين ولدينا ثقة في أنفسنا بمجابهة هذه المتغيرات".

ورد السيسي جاء على أحد الضباط في هذا الإجتماع الذي طالب بتغيير المتحدث العسكري بشخص يكون لائقا بالتعاطي باسم الجيش، حيث أكد الضابط أن كل دول العالم القوات المسلحة لها خطوط حمراء، ولكن بعد الثورة تاهت هذه الخطوط بعد أن حدثت جرأة على الجيش وتجاوزات من الإعلام بدعوى الطمع في السلطة بعد أن تمتعنا بحماية طيله الـ60 عاما الماضية، والآن عدنا إلى ثكناتنا ونحتاج إعادة هذه الخطوط الحمراء مرة أخرى باستخدام أسلوب الترهيب والترغيب.