الكرملين: بوتين وأوباما يبحثان الأزمة السورية الأسبوع القادم

موسكو - أشار مساعد بالكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الامريكي باراك أوباما قد يبحثان الأزمة السورية على هامش قمة دول آسيا والمحيط الهادي التي تعقد في بالي الاسبوع القادم.

وقال يوري اوشاكوف اكبر مستشاري بوتين للسياسة الخارجية للصحفيين "من المنطقي ان يلتقي (أوباما) في بالي نظراً للعمل في القضية السورية."

وصرح بأن المسؤولين الأمريكيين والروس سيبحثون ترتيبات اجتماع محتمل اثناء قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. ويتوقع أن يغادر بوتين موسكو متوجهاً الى جزيرة بالي الأندونيسية يوم الأحد.

وتوجد خلافات منذ فترة طويلة بين روسيا الحليف الأساسي للرئيس السوري بشار الاسد والولايات المتحدة بشأن الحرب الأهلية السورية.

لكن البلدين اتفقا في الشهر الماضي على خطة تقضي بأن تسلم سوريا أسلحتها الكيماوية ويرتبان لعقد مؤتمر سلام دولي.

كما بحث أوباما وبوتين الأزمة السورية لفترة قصيرة أثناء قمة مجموعة العشرين للدول المتقدمة والدول النامية في مدينة سان بطرسبرج الروسية يومي الخامس والسادس من سبتمبر/أيلول.

والعلاقات بين واشنطن وموسكو متوترة بسبب عدد من القضايا من بينها سجل بوتين في حقوق الانسان والديمقراطية.

وألغى أوباما قمة أمريكية روسية في سبتمبر/أيلول بعد أن منحت موسكو حق اللجوء المؤقت لادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية الذي سرب تفاصيل برامج مراقبة حكومية والمطلوب في الولايات المتحدة.