باير ليفركوزن يلغي لقاء غوارديولا ورئيس برشلونة

برلين - (خاص) من نورالدين ميفراني

لم يعد اللقاء المنتظر بين رئيس برشلونة ساندرو روسيل ومدرب بايرن ميونيخ بيب غوارديولا ممكناَ في ميونخ الألمانية نهاية الأسبوع الحالي، بعدما قرر المدرب الإسباني عودة فريقه مباشرة من مانشستر الإنكليزية في اتجاه ليفركوزن للإعداد لقمة الجولة الثامنة من الدوري الألماني بين حامل اللقب وباير ليفركوزن.

وكان من المنتظر أن يلتقي رئيس برشلونة ومدربه السابق في ميونخ على هامش زيارة ساندرو روسيل للمدينة لحضور اجتماع الهيئة المسيرة لاتحاد الفرق الأوروبية، وذلك من أجل نقاش المشاكل التي سببتها التصريحات الأخيرة للطرفين وتداولتها الصحافة الإسبانية والعالمية، ولمحاولة إخماد غضب المدرب الإسباني الأكثر تتويجاً في تاريخ برشلونة من تصريحات الرئيس وإعادة الدفء من جديد لعلاقة الرجلين.

وحاولت عدة أطراف كتلونية جمع الرجلين في لقاء خاص لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وربما يرفض غوارديولا اللقاء في هذا الأسبوع حيث عليه مواجهة قمتين في 4 أيام الأولى أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال والثانية أمام باير ليفركوزن في الدوري وهو الفريق الذي يحتل الصف الثالث على بعد نقطة عن ثنائي الصدارة.

وفاز بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف لهدف على مانشستر سيتي في ملعب الإتحاد، ليدخل القمة الثانية السبت في الدوري بمعنويات مرتفعة، و يبدو مدربه الإسباني بيب غوارديولا سعيد بعمله ولا يرغب في فتح ماضي مؤلم مع رئيس برشلونة.