الأهلي يعلن قائمة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

اختار محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة من 22 لاعباً لمواجهة القطن الكاميروني في ذهاب دور الـ4 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسيحل الأهلي ضيفاً على القطن السبت المقبل بمدينة جاروا الكاميرونية، ذات الأجواء الصعبة للغاية.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمي : شريف اكرامي - أحمد عادل عبدالمنعم - محمود أبو السعود.

خط الدفاع : وائل جمعة - أحمد نبيل مانجا - سعد سمير - محمد نجيب - شريف عبدالفضيل - أحمد فتحي - أحمد شديد قناوي - سيد معوض - رامي ربيعة.

خط الوسط : حسام عاشور - شهاب أحمد - محمود حسن تريزيجيه - وليد سليمان - عبدالله السعيد - أحمد شكري - محمد أبوتريكة.

خط الهجوم : دومينيك دا سيلفا - أحمد عبدالظاهر - السيد حمدي

وبذلك استبعد يوسف كلا من عماد متعب العائد من الإصابة، لعدم جاهزيته بدنياً، وعمرو جمال لأسباب فنية تخص المدير الفني.

يذكر أن الأهلي سيتجه إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة، ستتحمل تكاليفها الشركة الراعية للفريق بتكلفة تصل إلى 115 ألف دولار.