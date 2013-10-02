لوس أنجلوس تايمز: نتنياهو يصارع الذئاب والخرفان

ذكرت الصحيفة الأمريكية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم الرئيس الايراني حسن روحاني بشن هجوم ناعم مخادع من أجل رفع العقوبات عن بلاده، بينما يمضي سراً في السعي لصنع أسلحة نووية.

وأضافت الصحيفة أن "نتنياهو سعى إلى تبديد جو من التفاؤل الحذر ساد الاسبوع الماضي عندما تعهد روحاني بحل النزاع النووي بسهولة بعد أكثر من 30 عاماً من العداء بين إيران والولايات المتحدة".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي روحاني بأنه "ذئب في ثياب الحملان، يعتقد انه يمكنه ارتداء الصوف على أعين المجتمع الدولي". وفيما يتعلق بطموحات إيران لامتلاك أسلحة نووية، قال نتنياهو، إن روحاني يختلف عن سلفه، محمود أحمدي نجاد، فقط في أن الأخير "كان ذئباً في ثياب ذئب".

وتابعت الصحيفة "تعهد نتنياهو بأن تتخذ إسرائيل كل ما يلزم من خطوات لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، حتى لو تطلب ذلك الذهاب وحدها لتوجيه ضربة عسكرية وقائية"، وقال "إسرائيل لن ترضخ أمام حقيقة وجود أسلحة نووية في أيدي نظام مارق تعهد مراراً بمحونا من على الخريطة".