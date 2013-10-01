سعوديات يشاركن بمنتوجاتهن في معرض تجاري

الرياض- يقام في العاصمة السعودية الرياض معرض يشارك فيه ما يزيد على 500 امرأة بمنتجاتهن المختلفة.

وتسعى المملكة نحو زيادة دخول النساء إلى سوق العمل وتشجيع اشتغالهن بالعمل التجاري الحر.

وعبر زوار المعرض عن إعجابهم الشديد بجودة المنتجات المعروضة.

وقال زائر للمعرض: "فكرة جديدة. بصراحة رأينا أشياء جميلة من البنات السعوديات، وإنتاجات نأخذها من السوق بأسعار غالية جدا، هنا أسعار رمزية وأجود بكثير مما في السوق."

وعبر كثير من الزائرين للمعرض عن إعجابهم الشديد بدعم العائلات لبناتها المنتجات في المجتمع السعودي المحافظ.

وقالت طالبة جامعية: "فوجئت بدعم الآباء والأهالي للبنات. كثير منهم في أركان المعرض معهن. صراحة جدا رائع. هذا تقدم".

ويشارك كثير من العارضات بمنتجات صنعنها في منازلهن ومنها ملابس وحلي ومواد عذائية.

وذكرت نوف العسكر التي تشارك في المعرض بمنتجاتها من الحلوى أن الإقبال كبير على الشراء.

وقالت: "بالنسبة لهذا المحل إن. إس. سويتس يتميز (بالمعمول والغريبة) كلها طبعا شغل بيت وطازجة، وهذه أول مرة يكون الإقبال عاليا إلى هذا الحد".

ويستمر المعرض ستة أيام وزاره العديد من الأجانب المقيمين بالسعودية.

وقالت فرنسية تدعى لورانس: "كل النساء لطيفات جدا والمعروضات جميلة. وجدت أشياء من السعودية وأعجبتني".

وزار المعرض، يوم الأحد، أمير منطقة الرياض، خالد بن بندر بن عبد العزيز وأشاد بدور النساء المنتجات.

وقال الأمير: "أتمنى أن يستمر هذا المعرض وأن نرى إبداعات بناتنا في المملكة العربية السعودية بما يقدمنه في المنزل وبما يقدمنه لوطنهن. ولدينا فعلا كفاءات وأيد ماهرة لتقديم الكثير".

ويضم المعرض أنواعا مختلفة من المنتجات منها الأثواب النسائية التقليدية ومكملات الزينة للنساء وحقائب اليد فضلا عن المشغولات اليدوية.