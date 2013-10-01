صور.. فريق لكرة القدم يستعين بـ"راقصات تعرٍ" لجذب الجماهير

قرر فريق لوسيرن السويسري اعتماد خطة جديدة من أجل زيادة الإقبال الجماهيري على حضور مبارياته، بعد انخفاضها في المباريات الأخيرة، وذلك عن طريق استخدام "راقصات تعرٍ" لترفيه المشجعين قبل انطلاق المباريات.

وجاءت الفكرة على لسان رئيس النادي برنارد ألبستايغ، ذي 68 عاماً، والذي يطمح لزيادة حماس جماهيره بـ"حرارة عالية" قبل بداية المباراة، في ملعب "سويسبور أرينا" والذي يتسع لأكثر من 17 ألف متفرج.

كما أكد برنارد أنه اختار الراقصات، لكنه في انتظار موافقة الاتحاد السويسري لكرة القدم على الفكرة، قبل البدء في برنامجه الجديد على ساحة كرة القدم، وقال: "نلعب جيداً هذا الموسم، ولدينا فريق رائع، لكن ينبغي أن نكون أكثر جذباً.. أريد عرضاً قبل بداية المباراة.. أريد راقصات عاريات مثيرات لترفيه المتفرجين". وأضاف: "سيمتلئ الملعب عن آخره، هذا مضمون".

يذكر أن فريق لوسيرن حل ثامناً في الدوري السويسري الموسم الماضي، ووصيفا لكأس سويسرا في 2012.