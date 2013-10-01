أحمد عساف لـ"إرم": تبعية حماس للإخوان تعيق المصالحة الفلسطينية الداخلية

رام الله – (خاص) من محمود الفروخ

قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف إنّ تبعية حماس لجماعة الإخوان المسلمين وليس لفلسطين، وتغليبها لمصالح الجماعة على مصالح الشعب الفلسطيني هي العائق الرئيسي أمام إنجاز المصالحة الوطنية الداخلية وسبب معاناة أهل قطاع غزة.

وقال عساف في تصريحات لمراسل "إرم نيوز" في رام الله: "إنّ المصالحة بحاجة إلى الانتماء لفلسطين وتوفير الإرادة الحرة والقرار الوطني وإعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني على أي ارتباط وارتهان لأطراف خارجية وإنّ هذا ما تفتقده حركة حماس.

وذكر عساف أيضاً موقف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القيادي في حماس، عزيز دويك، الذي أعلن أنّ الاولوية للجهاد في سوريا وليس في فلسطين، مشيراً في ذات السياق أنّ ما تقوم به حماس من تدخل في شؤون مصر الداخلية هو ضرب بعرض الحائط لمصالح الشعب الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة، الأمر الذي تسبب بإغلاق معبر رفح وما أحدثه من تداعيات على مصالح أبناء الشعب هناك، مضيفاً أنّ هذا دليل اضافي على أنّ حماس تستخدم الشعب والقضية الوطنية المقدسة كسلعة في سوق تجارة الاخوان المسلمين ومصالحهم على حد قوله.

وتابع عساف: "حماس التي تاجرت بالدين والمقاومة وبدماء الشعب الفلسطيني هي اليوم تتاجر بمعانات أهل غزة من خلال الادعاء بأنّ القيادة المصرية الجديدة والجيش المصري الباسل يحاصرون قطاع غزة، لتقوم بالإساءة المتكرّرة لهم بهدف تقديم الدعم لجماعتها في مصر على حساب المواطن والقضية الفلسطينية الذين يدفعون اليوم ثمن تبعية حماس للاخوان المسلمين".