الاحتلال يمنع الأذان 79 مرة في الحرم الإبراهيمي

رام الله-(خاص) من محمود الفروخ

منعت قوات الإحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ، خلال شهر أيلول الماضي 2013 تسعة وسبعين وقتا وذلك بحجة إزعاج المستوطنين المتطرفين المتواجدين في القسم المحتل من الحرم الإبراهيمي الشريف، والأعياد اليهودية، وفق ما قالته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأوقاف مدينة الخليل.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل مجدي مجاهد إن "هذا المنع الاحتلالي الظالم يتجاهل مشاعر المسلمين والقوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني الذي يكفل حماية المقدسات وحرية العبادة والوصول إليها"، متهما سلطات الاحتلال بالعمل على تهويد الحرم الشريف بالكامل والعمل على تحويله ككنيس لليهود وحدهم مستقبلاً.