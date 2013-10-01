وكالة "معاً" الإخبارية الفلسطينية تسرّح جميع موظفيها

بيت لحم – (خاص) من طارق عليان

أعلنت وكالة "معاً" الإخبارية أكبر الوكالات الإخبارية في فلسطين، والتي تمتلك مناصفة فضائية "معاً- مكس" أنها فصلت جميع موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 صحفياً، بمن فيهم مدير المكتب في غزة، وذلك لتعذر الاستمرار في العمل، بسبب إغلاق مكتبها في غزة من قبل الحكومة الإدارية هناك.

وبرّرت الوكالة التي تتخذ من بيت لحم مقراً رئيسيًا لها قرار الفصل عبر بيان وزع إلى وسائل الإعلام المحلية أنّ مكتبها مغلق بقرار من الحكومة المقالة في غزة، وعليه فإنّ الوكالة لا يمكنها الاستمرار في دفع رواتب موظفيها الثلاثة عشر في غزة.

وكانت الوكالة قد أرسلت كتاب استغناء أيضاً لجميع موظفيها بما فيهم مدير مكتبها في غزة، كما تم وقف هواتفهم النقالة التي كانت تعمل ضمن شبكة معا.

ويذكر أنّ النائب العام في قطاع غزة أصدر قراراً في يوليو/تموز الماضي يقضي بإغلاق كل من مقر قناة العربية ومقر وكالة معا في قطاع غزة تحت ذريعة "تلفيق الأخبار والشائعات" وكذلك " تهديد السلم الأهلي والإضرار بالشعب الفلسطيني ومقاومته".