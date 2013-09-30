مصر تهزم أوغندا ودياً استعداداً لمواجهة غانا

القاهرة - سجلت مصر هدفاً في كل شوط لتهزم ضيفتها أوغندا 2-0 في مباراة ودية لكرة القدم استعداداً لمواجهة غانا في الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ولعب المنتخب المصري كالعادة بدون جمهور في الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي على مشارف القاهرة في مباراة جرى الترتيب لها على عجل لكنه لم يتأخر في افتتاح التسجيل عن طريق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك بعد سبع دقائق من البداية.

وأضاف حازم إمام زميل عبد الملك في الزمالك الهدف الثاني قبل 22 دقيقة من النهاية بتسديدة من مدى قريب بعدما تلقى رائعة بالكعب من محمود عبد الرازق (شيكابالا).

وتستعد مصر التي لم تصل إلى كأس العالم منذ 1990 لمواجهة غانا في كوماسي في ذهاب الجولة الفاصلة في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل قبل أن تستضيفها إياباً في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوغندا هي آخر فريق واجهته مصر ودياً حين هزمتها 3-0 في مباراة بدون جمهور بالجونة المطلة على البحر الأحمر في أغسطس/آب الماضي.

ومثلما حدث في مباراة الجونة لعبت مصر التي يقودها المدرب الأمريكي بوب برادلي بدون لاعبي الأهلي الذين يستعدون لمباراة ضد كوتون سبور الكاميروني في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

وحصل حسني عبد ربه لاعب وسط الإسماعيلي العائد بعد أشهر من الغياب بسبب جراحة خطيرة في الركبة على فرصة لخوض المباراة.

وقال مدرب مصر للصحفيين "المباراة كانت مهمة جداً للاعبين مثل حسني عبد ربه وعمرو السولية وأيضاً إعطاء شيكابالا فرصة للظهور."

وأضاف "قصدت الإطمئنان على البدلاء والتعرف على مدى جاهزيتهم للمرحلة المقبلة.. كنت أتمنى خوض المباراة بوجود لاعبي الأهلي الدوليين.