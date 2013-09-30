الأهلي يفجر قنبلة موسم الإنتقالات في مصر

القاهرة - (خاص) من إبراهيم السيد

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع محمد شعبان زيكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بعدما كان اللاعب قريباً جداً من النادي الاسماعيلي.

وعلمت "إرم" أن زيكا اتفق مع النادي الأهلي على التوقيع لمدة 5 سنوات، على أن يحصل على 800 ألف جنيه في الموسم الواحد تزيد 100 ألف كل موسم.

يذكر أن الأهلي سيدفع للمقاولون العرب مليون جنيه نظير الحصول على الاستغناء على اللاعب ذو الـ23 عاماً الذي سيوقع على العقود رسمياً الثلاثاء.

وضغط الاهلي بشدة خلال الساعات الأخيرة لإقناع اللاعب بالتوقيع عن طريق وكيله نبيل أبو زيد، ليكون بديلاً لمحمد ناجي جدو المعار إلى هال سيتي الانجليزي لمدة عام واحد.