الجيش الإسرائيلي يحبط عمليات اختطاف لجنوده

القدس– (خاص) من محمود الفروخ

أشار تقرير لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين، إلى أن "الجيش الإسرائيلي أحبط منذ مطلع العام الحالي 37 عملية اختطاف لجنود إسرائيليين في الضفة الغربية".

ولفت التقرير، إلى أن "جهاز الشاباك والجيش، أحبطا سلسلة عمليات لخلايا فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية منها 37 محاولة اختطاف تقف خلف معظمها حركة حماس في العام 2013".

وقال التقرير: "لوحظ في الشهرين الأخيرين ارتفاع في مستوى التهديد للقيام بعمليات أسر جنود، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من إحباطها قبل تنفيذ هدفها".

وأكد التقرير أن "حماس تبذل جهودا مكثفة لتكوين خلايا عسكرية في الضفة الغربية، حيث تبذل جهودا في نقل أموال وتوجيهات، بغية تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مع التركيز بالأساس على عمليات أسر لإسرائيليين".