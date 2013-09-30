الحكومة المصرية تشرع قانون النشيد الوطني

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

قررت الحكومة المصرية تكليف اللجنة الدستورية بوزارة العدال الإنتقالية بصياغة مشروع قانون يجرم المحرضين والمطالبين بعدم تحية العلم أو إلقاء النشيد الوطني.

و قال وزير العدالة الإنتقالية محمد أمين المهدي أن: "هذا القانون يأتي بعد ما تردد في وسائل الإعلام من وجود مشكلات شهدتها دور التعليم المختلفة حول النشيد الوطني في الفترة الأخيرة مع بدء العام الدراسي، الأمر الذى من شأنه أن يزيد استقطابا غير محدود في المجتمع الذى يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه".

وأكد الوزير خلال إجتماع اللجنة الدستورية ظهر الإثنين أن العلم والسلام الوطني لهما مكانة هامة في حياة الشعوب لكونهما جزء من هويتهم، ورمز ولائهم الوطني، وهذا يقتضي من الجميع إعطائهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها، وأن يرفعوا العلم ويقفوا لعزف السلام بكل احترام ومهابة تتناسب مع اعتبارهما رمزين للعزة والشموخ.

موضحا أن المظهرين الرمزيين اللذين تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطن هما احترام العلم وتوقير السلام الوطني، والتنازل عن أي من هذين المظهرين يمثل فعل يكشف عن استهانة بواجب الولاء يتعين الحرص على عدم اتيانه.

وتابع المهدي قائلاً: "كون هذا الاحترام للنشيد والعلم يعتبر ثقافة يتعين نشرها وغرسها في المجتمع وخاصة في مجال النشئ، إلا أنه بالأقل، يتعين ألا يُتجاوز عن تعمد إهانة هذين الرمزين، سيما في المناسبات العامة.