الزمالك يصرف النظر عن المهاجم البوركيني كيبي

القاهرة- (خاص) من إبراهيم السيد

يتجه الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لصرف النظر عن التعاقد مع عبد الله كيبي، المهاجم البوركيني الذي يخضع للاختبار في تدريبات الفريق.

كيبي الذي يلعب لإيرماش الإيراني انضم لتدريبات الزمالك منذ يومين إلا أنه لم يقدم مستوى مميزا، وهو ما يقلل من فرص التعاقد معه.

ويبحث الزمالك عن رأس حربة لدعم خط هجومه، الذي لا يتواجد فيه سوى أحمد جعفر الذي يمر بواحدة من أسوأ فتراته الفنية على الإطلاق.

وينتظر الفريق الأبيض وصول المهاجم الإيفواري سيكو سيسيه لاعب فينورد الهولندي إلى القاهرة خلال أيام لقضاء فترة اختبار هو الأخر قبل تحديد مدى إمكانية التعاقد معه.