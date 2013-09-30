سعوديات يفتتحن أول مطعم نسائي في المملكة

الرياض ـ أطلقت مجموعة نساء سعوديات أول مطعم يعتمد بالكامل على العاملات السعوديات في عنيزة التابعة لمنطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية.

ويحمل المطعم الجديد اسم "سنافيات" ويعتمد بالكامل على عاملات سعوديات يجهزن الولائم للزبائن من الرجال والنساء حيث يتم تسليم الطلبيات للرجال عبر مكتبٍ خاص مرتبطٍ بحارس المطعم.

وتُحضِّر النسوة في المطعم أصنافاً شعبية وعربية، إضافة إلى الحلويات، والبوفيهات المفتوحة، كما يلبي المطعم طلبات صالات الأفراح.

واعتمدت صاحبة المشروع "أم معاذ" على إمكانياتها الذاتية دون الاعتماد على جهات تمويل؛ وخاصة أنها لم تستفد من بنك التسليف والادّخار حتى الآن، رغم أنها تقدمت إليهم منذ أربع سنوات.

وتأتي هذه المبادرة في ظل أزمة بطالة متفاقمة تعانيها المرأة السعودية وتقدر بأكثر من 35 بالمئة، وتشير تقارير إلى أن نحو 78 بالمئة من السعوديات حاملات الشهادة الجامعية عاطلات عن العمل.