بليغريني: مانشستر سيتي منافس قوي على الدوري

أبوظبي- (خاص) من نور الدين ميفراني

أكد المدرب فريق مانشستر سيتي مانويل بليغريني أن الدوري الإنكليزي الممتاز لازال في بدايته و كل شيء ممكن في شهر مايو من السنة ، بما في ذلك فوز فريقه باللقب رغم صعوبة البداية.

و قال بليغريني بعد الخسارة من أسطون فيلا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة السادسة: "أعتقد أن الدوري الإنكليزي الممتاز متكافئ هذا الموسم و لا أعرف كم من الفرق ستتنافس على لقب الدوري، إنها البداية فقط و الفوارق بين الفرق ليست كبيرة و نحن بدأنا العمل في وقت وجيز ونتمنى أن نتطور مع المستقبل."

و أضاف المدرب السابق لريال مدريد و ملقة الإسبانيان: " لا نفكر حاليا في اللقب و لكننا نفكر في الفوز بأكبر عدد من اللقاءات و لا أعرف ما سيحدث في النهاية، لكننا سنقاتل من أجل الفوز باللقب ."

و يحتل مانشستر سيتي المركز السادس بعشر نقط من 3 انتصارات و تعادل وهزيمتين، و تبقى المهمة الأبرز للمدرب مانويل بليغريني هي تجنب الخروج المبكر من دوري الأبطال و الذي كان سبب الإطاحة بسلفه الإيطالي روبيرتو مانشيني، وبدأ الفريق بشكل جيد حيث عاد بنقاط الفوز من خارج الميدان في الجولة الأولى من ميدان فيكتوريا بازن التشيكي و يستضيف حامل اللقب بايرن ميونيخ في الجولة الثانية الأربعاء.