سعودي يُطلّق زوجته ثلاثاً عبر الـ "واتس أب"

الرياض- طلًق مواطن سعودي زوجته عبر برنامج الـ "واتس أب" لتأخذ محكمة سعودية لأول مرّة برسالة إلكترونية كمستند للطلاق، وتنهي زواجاً دام قرابة 10 أشهر.

وتضمّنت الرسالة التي أرسلها الزوج إلى الهاتف النقال الخاص بزوجته عبر الـ "الواتس أب" عبارة "أنتِ طالق.. طالق.. طالق" مكرّرة ثلاثاً.

لتتقدّم الزوجة العشرينية للمحكمة العامة في المدينة المنوّرة بدعوى تثبيت طلاق ضدّ زوجها استناداً إلى الرسالة المذكورة. وقال الزوج إنه لم يكن يقصد بالرسالة إنهاء العلاقة الزوجية.

وأقرّت المحكمة بصحة دعوى الزوجة وأن الرسالة صادرة من هاتف الزوج الشخصي، ليعتبرها القاضي طلقة بائنة، وتسلمت الزوجة بموجب ذلك صك الطلاق.

وتلاقي خدمة الـ "واتس أب" -أهم برامج الاتصال المجاني عن طريق الرسائل النصية- رواجاً واسعا في المملكة العربية السعودية؛ إذ تجاوز عدد مستخدميها الملايين، لما توفِّره من رسائل مجانية، إلا أن الجديد اعتماد رسائل الـ "واتس أب" النصية كوثائق تأخذ بها محاكم المملكة، والجهات الرسمية.