الزمالك ينسحب من صفقة زيكا.. ويبحث عن البديل في أدغال أفريقيا

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد

انسحب نادي الزمالك من المزايدة على شراء محمد شعبان زيكا، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب التي اشتعلت مؤخراً.

مصدر بالزمالك قال لـ(إرم) أن اللاعب لم يحترم توقيعه للزمالك، وذهب للتفاوض مع الاسماعيلي مما تسبب في ارتفاع سعره بشكل لم يعد يناسب الفريق الأبيض.

كان النادي الإسماعيلي قد أعلن عن اتفاقه مع اللاعب، ومن المتوقع أن يتم حسم الأمور رسميا خلال ساعات، بتوجه زيكا لمحافظة الاسماعيلية للتوقيع رسميا.

في ذات السياق، لجأ نادي الزمالك إلى القارة السمراء لتدعيم خط هجومه الذي لا يملك سوى مهاجم واحد هو أحمد جعفر.

ويُفاضل الجهاز الفني للفريق بقيادة حلمي طولان بين الثنائى الأفريقي أبو بكر كيبي مهاجم بوركينا فاسو، وسيكو سييه مهاجم كوت ديفوار للتعاقد مع أحدهما بعد الخضوع للاختبارات الفنية اللازمة أولا.

كما دخل أودجر موسيس نجم وسط المنتخب الغانى للشباب في اهتمامات طولان، الأخير بملك فرص كبيرة نظرا لصغر سنه "17" عاما، وهو ما يسمح بقيده ضمن الناشئين.