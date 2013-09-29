صور.. المرض يُخفي ملامح رئيس اتحاد الكرة المصري السابق

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

ظهر تأثر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، سمير زاهر بالمرض، رغم عودته إلى القاهرة قادما من لندن بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من عام.

وساد حزن كبير الوسط الرياضي المصري بعدما ظهرت ملامح الإعياء على وجه زاهر، الذي يعاني من سرطان في القولون، زاهر فقد الكثير من وزنه، كما ظهرت عليه ملامح التقدم في السن بشكل مفاجئ، جعله محط تعاطف كبير جدا.

يذكر أن زاهر كان رئيسا لاتحاد الكرة المصري وقت أن توجت مصر بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالي 2006 و2008 و2010، بخلاف ذات البطولة عام 1998.