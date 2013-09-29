مويس يعتذر للجماهير ويطالبها بالمؤازرة

القاهرة (خاص) من أحمد نبيل

لم يُقدم ديفيد مويس أي أعذار للهزيمة التي لحقت بمانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف أمام ويست بروميتش ألبيون.

وأعرب مويس عن شعوره بالإحباط نتيجة إفتقاد فريقه للفاعلية الهجومية حتى على أرضه وبين جماهيره في ملعب "أولد ترافورد".

وحقق الباغيز أول فوز له في "أولد ترافورد" منذ 1978 بفضل هدفي مورجان أمالفيتانو وسايدو بيراهينو، وكان روني قد أحرز هدفه الخامس هذا الموسم بعد الهدف الأول لويست بروميتش.

ويعتقد مويس أن يونايتد سيطر على المباراة في بعض الفترات لكنه عبر عن عدم رضاه عن الأداء بوجه عام وإفتقاد الفريق للقدرة على حسم الأمور.

وقال: "لقد خرجنا بخيبة أمل كما قدمنا عرضًا ضعيفًا وهو الأمر الذي لم يحدث معنا من قبل، لقد إفتقدنا إلى القوة والحسم في أدائنا، وفي النهاية كان الضيوف هم الأحق بالفوز، لا يمكنني أن أقول عكس ذلك".

وأضاف المدرب الأسكتلندي: "خلال الشوط الأول سيطرنا على الكرة في فترات كثيرة وحاولنا التقدم إلى الأمام ولكنني أعتقد أنه برغم كل هذه السيطرة لم نتمكن من خلق العديد من الفرص، وحتى عندما لاحت لنا بعض الفرص فشلنا في استغلالها، لاحت لهم فرصتان خلال الشوط الأول وكلما كنا نحاول التقدم للأمام، كلما كانت تزداد الفرص التي تلوح لهم".

وأردف المدير الفني السابق لإيفرتون: "لقد لعبنا بالعديد من اللاعبين أصحاب النزعات الهجومية غير أننا فشلنا في فك طلاسم دفاعاتهم، أشعر بالقلق في الوقت الحالي ولكن مازال أمامنا الكثير من المباريات وسوف نحاول أن نعيد الأمور إلى نصابها".

وفي إطار سعي مويس لتصحيح الأوضاع في الشوط الثاني، قام بالدفع بكل من روبين فان بيرسي العائد من الإصابة وعدنان جانوزاج، وكان العرض الذي قدمه عدنان من بين الأمور الإيجابية البسيطة في المباراة.

وعن مشاركة عدنان قال مويس: "شعر عدنان بالقلق في البداية ولكنه على الأقل قدم بعض اللمحات الفنية الإيجابية في المباراة، لقد صنع فرصة أو فرصتين وربما لم يحالفه الحظ عندما فشل في إحراز هدف في الدقيقة الأخيرة."

أما عن فان بيرسي فقال: "إصابة روبين كانت بسيطة، كنا نخطط لمنحه فرصة المشاركة لبعض الوقت، ولم نكن ننوي إشراكه طوال هذا الوقت".

ووجه مويس رسالة إلى جماهير الشياطين الحمر في ظل إقبال الفريق على خوض مباراة شاختار دونيتسك في دوري الأبطال يوم الأربعاء، وهو نفس ما فعله عقب هزيمة الديربي نهاية الأسبوع الماضي.

وقال: "في كرة القدم لن تتمكن من تحقيق الفوز بكل المباريات لذا أطالبكم بتشجيع فريقكم طوال الوقت، اليونايتد ناد عظيم ويملك لاعبين كبار وسوف نبذل كل ما في وسعنا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها".