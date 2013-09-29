لوبوتان يرفض ارتداء أحذيته في إعلان ضد الإسلام

(خاص) من بلقيس دارغوث - رفع مصمم الأحذية الشهير كريستيان لوبوتان دعوى قضائية ضد ملكة جمال بلجيكية سابقة ارتدت حذاء من تصميمه في إعلان مناهض للإسلام.

وحضرت إنكه ايفان ديرميش جلسة المحكمة التي عقدت الأحد مرتدية الحذاء نفسه الذي ظهر في الإعلان.

وتناصر إنكه حزب "فلامس بيلانغ" اليميني، والذي يعارض بشدة هجرة المسلمين إلى بلجيكا.

ورفض لوبوتان استخدام حذائه الأيقوني من خلال النعل الأحمر في صورة الإعلان المناهض للإسلام، وفق ما نشرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

ويظهر الإعلان المعنون "نساء ضد الإسلام" ساقي ملكة جمال عام 1991 من الخلف، وعليهما تم تحديد نقاط أو حدود لما تراه النساء البلجيكيات.

وتحمل العلامات عدة عناوين تتراوح من "متطابق مع الشريعة" عند نقطة الكاحل وصولا إلى "مخدر" عند أعلى فخذها. ورفع الإعلان شعار "الحرية أم الإسلام" أيضا.

وتحظى أحذية لوبوتان بشهرة عالمية، إذ تُعتبر الماركة المفضلة لعدد كبير من نجوم العالم أمثال فيكتوريا يكهام وكايت موس وريهانا وكيم كادراشيان وغيرهن الكثير. ويبلغ ثمن كل زوج ألفي دولار فما فوق.

جدير بالذكر أن لوبوتان افتتح عددا من المحلات في منطقة الشرق الأوسط مثل دبي.

وطلب لوبوتان من المحكمة أن توقف على الفور طباعة الإعلان وسحب ما تم توزيعه على الفور، كي لا يرتبط اسمه بالشعارات المناهضة لدين الإسلام.