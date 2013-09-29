أبو الثوار لـ "إرم":أطالب السيسي بإحياء 6 أكتوبر في التحرير

القاهرة – (خاص) من عمرو علي

"أبو الثوار" اسم يعرفه الكثيرون من رواد ميدان التحرير بالقاهرة، نظراً لتواجده الدائم في أغلب أحداث الثورة التي قامت في مصر، بداية من عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وصولاً إلى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ويعتبره الثوار أباهم الروحي، ورغم كبر سنه وشيبة شعره فهو دائماً ما يكون في الصفوف الأولى في أية مواجهات داخل ميدان التحرير.

وعلى الرغم من إخلاء ميدان التحرير، إلا أنّ "محمد عطيان" الشهير بلقب "أبو الثوار"، أصرّ على البقاء داخل الميدان رافعاً لافتة مكتوب عليها 25 يناير "ثورة ضد سوء استغلال السلطة، و30 يونيو ثورة ضد استغلال الدين".

يقول أبو الثوار لـ "إرم"، إنّ الثورة مستمرة لحين تحقيق مطالبها، وإنه يرحب بإخلاء ميدان التحرير لإعادة تجميله قبل ذكرى حرب 6 أكتوبر، داعياً الشعب المصري للنزول لإحياء ذكرى نصر 1973 وتكريم أسر شهداء هذه الحرب العظيمة، من أبناء الجيش المصري والشرطة وثورة 25 يناير، ورابعة العدوية والنهضة.

وطالب "أبو الثوار" الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، بنقل فعاليات الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر، لميدان التحرير، مشيراً إلى أنهم يطالبون بأن لا يكون إحياء ذكرى أكتوبر مجرد احتفالات وكفى ، بل إحياء لذكرى حرب مجيدة ومواساة لأهالي الشهداء وتكريمهم.

كما طالب "عطيان" وزير الداخلية بعدم إعادة الممارسات الأمنية ضد الشعب المصري، مطالباً بالإفراج عن 7 شباب تم إلقاء القبض عليهم في التحرير.