لوس أنجلوس تايمز: بيض لروحاني وتشكك في أمريكا بعد اتصال أوباما

واشنطن - تسلط الصحيفة الضوء على الشأن الإيراني وتقول "بعد يوم من محادثة هاتفية مع الرئيس باراك أوباما، كان في استقبال الرئيس الايراني حسن روحاني في بلاده حشد من مؤيديه وبعض البيض الذي رشقه المتظاهرون، بينما عرض بعض أعضاء الكونغرس رد فعل حذر على أول اتصال من نوعه بين قادة البلدين منذ عام 1979".

وأضافت الصحيفة "تعكس ردود الفعل الواقع السياسي في كلا البلدين، بعد دلائل على وجود تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بعد عقود من العداء، كان آخرها بسبب برنامج طهران النووي".

وتنقل الصحيفة عن جون ولفستال، نائب مدير مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية في معهد مونتيري للدراسات الدولية قوله "كنا نعرف أنه سيكون هناك ردود فعل قوية جدا في الولايات المتحدة وايران.. فهناك نحو 35 عاما من العداء السافر سيكون من الصعب جدا التغلب عليها".