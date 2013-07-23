سعودي يموت بسيارة بعد سرقتها

الرياض - لقي شاب سعودي حتفه بعد لحظات من هروبه في سيارة قام بسرقتها أثناء توقفها عند محل تجاري غرب منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة سعودية إن قائد السيارة -وهو حدث- ترجل من سيارته وتركها في وضع قيد التشغيل للتبضع من محل تجاري، وعندما شاهد شخصاً يحاول الهروب بسيارته اتجه نحوه إلا أنه فشل في السيطرة عليها ليعلق بها ويسقط أرضاً، ولاذ الجاني بالفرار؛ ليتعرض لحادث مروري ويلقى حتفه على الفور.

وقال الناطق الإعلامي في شرطة القصيم العقيد فهد الهبدان عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إن حدثاً ترك سيارته في وضع التشغيل عند أحد المحال التجارية؛ فقام آخر بسرقتها، وحاول الحدث منع اللص، وتعلق في سيارته، إلا أنه سقط أرضاً وتعرض لإصابة بليغة، أُدخل إثرها المستشفى، وبعد دقائق عدة تعرض المتهم لحادث بالسيارة نفسها المسروقة، وتوفِّي مباشرة.

وتسجل السعودية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 29 مليون نسمة، أعلى أحد أعلى نسب الوفيات في حوادث المرور على المستويين العربي والعالمي.