3 قتلى في اشتباكات بمدينة بعلبك اللبنانية

بيروت - ذكرت مصادر أمنية إن ثلاثة أشخاص قتلوا في اشتباكات في بلدة بعلبك اللبنانية بعد أن فتح مسلحون النار على نقطة تفتيش تحرسها جماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت المصادر إن أحد أعضاء حزب الله قتل وأصيب إثنان آخران عندما فتح مسلحون النار من سيارة عند نقطة التفتيش. وأضافت أن مسلحين من حزب الله ردوا على إطلاق النار وقتلوا إثنين وأصابوا ثلاثة.

تقع بعلبك في سهل البقاع قرب منطقة الحدود مع سوريا التي يعبرها مقاتلون من حزب الله اللبناني المؤيد للنظام السوري ومن الموالين للمعارضة السورية لينضموا إلى القوات المتحاربة في سوريا.

وأدى ضلوعهم في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين ونصف العام إلى اذكاء التوتر الطائفي في أنحاء لبنان الذي تحول في بعض الاوقات إلى قتال شوارع وتفجير سيارات ملغومة وإطلاق قذائف صاروخية.

وأطقلت عدة صواريخ على مناطق في سهل البقاع من جانب من يشتبه بأنهم معارضون سوريون أو مؤيدون لهم.