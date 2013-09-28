صورة كاظم الساهر بالبزة العسكرية تثير البلبلة

دبي - انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر أثارت بلبلة كبيرة جداً.

وسبب ذلك يعود إلى ظهور الساهر بالبزة العسكرية العراقية إلى جانب الرئيس المخلوع صدام حسين، تعود إلى العام 1979 أي يوم التحق الساهر بالخدمة العسكرية الإجبارية.

فما لا يعرفه كثيرون أنّ صدام حسين كان يحب الساهر لكن ابنه عدي حاربه كثيراً ما دفعه إلى مغادرة العراق خوفاً على حياته.

يذكر أخيراً أنّ الساهر يستعد لاستكمال تصوير برنامج الحلقات المسجلة من برنامج "The voice" ،وسيطير وباقي أعضاء اللجنة قريباً إلى بلغاريا لتصوير الإعلان الخاص بالبرنامج.