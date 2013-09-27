مشتر سوري يبرم صفقة لاستيراد أول شحنة قمح في أسابيع

لندن/كييف - قالت مصادر تجارية إنّ مشترياً سورياً أبرم صفقة لشراء 23 ألف طن من قمح الطحين وهي أول شحنة تجارية يتم التعاقد عليها في أسابيع إذ تسببت الأمة السورية وأزمة التمويل في تأخير الصفقات.

وذكرت مصادر تجارية أنّه لم يتضح ما إذا كان المشتري السوري الذي تعاقد على الشحنة هو إحدى المؤسسات الحكومية. وأضافت المصادر أنه تم تحميل الشحنة من ميناء نيكولايف الأوكراني ومن المحتمل أن تكون أوكرانيا المنشأ.

وقال مصدر تجاري في الشرق الأوسط "نرى بوادر على محاولة إتمام الصفقات رغم أن الأنشطة التجارية الفعلية ما زالت منخفضة في الوقت الراهن".

وأضاف "تحتاج سوريا إلى مواصلة شراء مختلف السلع الغذائية الأساسية في ظل تدهور الوضع الإنساني".

وقال مصدر تجاري آخر أنه من المعتقد أنّ سداد ثمن القمح الذي سيستخدم في صناعة الخبز تم عن طريق بنك في الشرق الأوسط.