مقتل شرطي في سيناء واشتباكات في الإسكندرية

القاهرة ـ ذكر التلفزيون الرسمي المصري أن مسلحين مجهولين قتلوا شرطيا مصريا رميا بالرصاص الجمعة في مدينة العريش بشمال سيناء قرب الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطي قتل بعد إصابته في الرأس.

وتزايدت الهجمات على الجيش والشرطة منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه.

ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 100 شخص من الأجهزة الأمنية في سيناء.

وقال التلفزيون الحكومي إن عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح في الاسكندرية عندما اشتبك محتجون مؤيدون لمرسي مع سكان.

وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط الحكومية إن عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب نقطتي تفتيش للشرطة بضواحي القاهرة مما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح.