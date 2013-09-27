دواعي "غير طبية" تُبعد متعب عن مواجهة الأهلي والقطن

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

أكد عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والعائد من فترة علاج بعد إصابة طويلة المدى، أنه يتمنى العودة للمشاركة في المبارايات في أقرب وقت وإن كانت البداية أمام القطن الكاميروني في ذهاب دور الأربعة لدور قبل النهائي لدوري رابطة أبطال إفريقيا.

وسيحل الأهلي ضيفاً على القطن في الـ5 من الشهر المقبل بمدينة جاورا الكاميرونية.

وقال متعب للموقع الرسمي للأهلي: "بالتأكيد أتمنى المشاركة في مباراة القطن، لكن الحالة البدنية والفنية في الملعب خلال الأيام القليلة المقبلة هي التي سوف تحسم سفري ومشاركتي مع الفريق خاصة وأنني لازلت أحتاج بعض الوقت لاكتمال الجاهزية الفنية والبدني نظرا للابتعاد لمدة طويلة خلال الفترة الماضية عن الملاعب".

وعن عدم مشاركته في التدريبات الجماعية قال مهاجم الأهلي : "الموضوع لا يرجع لأي سبب طبي فأنا الحمد الله اكتمل شفائي بنسبة 100% خلال الأسابيع الماضية ولكن مشاركتي في المران اقتصرت على بعض الجوانب البدنية نظراً لارتفاع الحمل البدني خلال الفترة الماضية".

كان متعب قد تغيّب عن مباريات الأهلي منذ أكثر من 4 أشهر بعدما أجرى جراحة دقيقة في الظهر بألمانيا.