باسم يوسف يفوز بجائزة حرية الصحافة الدولية

القاهرة - فاز الإعلامي المصري باسم يوسف بجائزة "حرية الصحافة الدولية 2013"، بعد أن وقع اختياره ضمن قائمة من أربعة صحافيين وإعلاميين يواجهون اضطهاداً وملاحقات قضائية في بلادهم، بسبب عملهم.

وبحسب ما ورد في "بوابو الأهرام" المصرية فقد ضمت قائمة المكرمين: باسم يوسف من مصر، نجوين فان هاي من فيتنام، نديم سينر من تركيا، جانيت هينوستروزا من الإكوادور، حيث "يواجهون جميعاً أعمالاً انتقامية شديدة بسبب عملهم"، بحسب ما ذكرته لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك.

ويخضع يوسف، وهو جراح القلب اشتهر في مصر والعالم العربي بتقديمه برنامجاً ساخراً على إحدى الفضائيات، لتحقيق قانوني بسبب تعليقاته السياسية الساخرة، والتي ركزت مؤخراً على توجيه انتقادات للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وقام المذيع الساخر الأميركي جون سيتوارت، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، بزيارة يوسف في الفترة الأخيرة وظهر في برنامجه في لفتة من الدعم.

ويقضي نجوين، الذي أصبح أحد أكثر المدونين شهرة في فيتنام، 12 عاماً في سجن فيتنامي "بعدما أتاح بديلاً نادراً لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة"، بحسب لجنة حماية الصحافيين.

ويواجه سينر، وهو صحافي تحقيقات بارز في صحيفة "بوستا" التركية اليومية، حكماً بالسجن 15 عاماً إثر اتهامه بممارسة نشاط إرهابي على خلفية تغطياته الصحافية الناقدة.

واضطرت هينوستروزا، التي كانت تعمل في قناة "تلي أمازوناس" للتخلي عن برنامجها التلفزيوني بعدما تلقت تهديدات في الإكوادور.