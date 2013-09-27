الخارجية المصرية تستنكر خطاب المرزوقي

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها الشديد لكل ما ورد في كلمة الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، ومطالبته مصر بإطلاق سراح الرئيس المعزول، محمد مرسي، و"كل السجناء السياسيين" داعيًا السلطات المصرية في الوقت نفسه إلى فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة.

وأكدت الخارجية في بيان، الخميس، على أن: "ما ورد في تلك الكلمة بشأن مصر يجافي الحقيقة، فضلًا عما يمثله ذلك من تحدٍ لإرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في 30 حزيران/يونيو، مطالبًا بإقامة ديمقراطية حقيقية تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تقصي أيًا من أبنائها، وهو ما نرجوه للأشقاء في تونس الذين لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض عليهم نموذجًا بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسي السمحة".