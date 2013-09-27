مصر: تحويل طابا إلى منطقة حرة بخبرات إماراتية

القاهرة - (خاص) من محمد عز الدين

قال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، أنه تم الإتفاق مع وزارة الاستثمار على وضع دراسات حول كيفية تحويل المنطقة الى مدينة حرة وذلك لهدف تنسيط السياحة.

وأشار سليمان فى تصريحات صحفية إلى أن أسامة صالح وزير الاستثمار وعده عقب اجتماع مشترك معه بعمل دراسات متكاملة من خلال المتخصصين وبالاتفاق مع الجمعية، لجعل هذه المنطقة جاذبة للاستثمار السياحى ويتم تنشيط السياحة بها.

وأوضح رئيس الجمعية أن جعل تلك المناطق كمدن حرة ستساهم ليس فقط فى تنشيط الحركة السياحية، ولكنها ستعمل أيضاً على تنشيط الحركة التجارية وتسويق للمنتجات المصرية.

وأضاف أن منطقة طابا نويبع لا تحتل فقط مواقع سياحية جاذبة، ولكن هناك عنصر هام يتمثل فى تنافسية الأسعار من حيث سعر الحجوزات السياحية فى هذه المناطق التي تعد منخفضة، مقارنة بغيرها من المدن السياحية.

ولفت إلى أن إقامة ميناء نويبع سيساهم فى الترويج للمنطقة الحرة، وأنه يمكن الاستعانة بخبرات الشركات العاملة في دولة الإمارات مثل "شركة موانىء دبي العالمية"، التي نجحت عبر تجاربها السابقة فى جعل منطقة جبل علي في إمارة دبي من أكبر المناطق الحرة بالعالم، وتدير مجموعة من أنجح الموانىء التجارية حول العالم بحيث يمكنها العمل على إعادة هيكلة منطقة مدينة وميناء نويبع، واتخاذ كافة الأجراءات الأمنية اللازمة لجعلها من أكبر المناطق التجارية واللوجستية الحرة خلال فترة قريبة.

وأكد سليمان أنه إذا تحقق إقامة منطقة حرة هناك سوف يؤدي ذلك إلى توجه البنوك والمؤسسات التمويلية لتمويل العديد من المشروعات التى سيتم إقامتها فى المنطقة بجانب زيادة حركة التجارة والاستثمار بها.