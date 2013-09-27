مجلس الأمن يدرس الاتفاق الأمريكي الروسي حول الكيماوي السوري

نيويورك - اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على مشروع قرار يجرد سوريا من أسلحتها الكيميائية، ويهددها بعقوبات في حال الإخلال بالتزاماتها في هذا المجال. وقال مسؤول أمريكي إن المجلس قد يصوت مساء الجمعة على مشروع القرار.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التوصل إلى الاتفاق الخميس بعد تأكيد سابق من دبلوماسيين غربيين في الأمم المتحدة بتوصل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) إلى اتفاق بهذا الشأن بعد أسابيع من المفاوضات.

من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لاحقا الاتفاق قائلاً إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه.

وكان مسؤول أمريكي قال قبل ذلك إن روسيا قبلت إصدار قرار قوي وملزم. ووصف الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بأنه "اختراق تاريخي وغير مسبوق". وأضاف أن الاتفاق يضع امتثال نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحت رقابة المجتمع الدولي.

من جهة أخرى أعلن مسؤول أمريكي أن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار إطار لتدمير الترسانة الكيميائية السورية قد يكون اعتبارا من مساء الجمعة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ستجتمع لمناقشة مشروع القرار الذي تم التوصل إليه بعد نقاشات استغرقت أكثر من أسبوع.

كما أكد سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت الاتفاق، بينما استبعدت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة التصويت على المشروع في الجلسة التي تعقد فجر اليوم.

وفي حال المصادقة على مشروع القرار -الذي بادرت بتقديمه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قبل أن يتم لاحقا تعديله- سيكون أول قرار يصدر عن مجلس الأمن بشأن الأزمة في سوريا منذ اندلاع الثورة في هذا البلد منتصف مارس/آذار 2011.

وكانت الدول الغربية التي تقدمت بالمشروع تسعى إلى تضمين مشروع القرار بشأن سوريا إشارة إلى الفصل السابع الذي يتيح لها تهديد دمشق إما بالقوة العسكرية، وإما بالعقوبات، الأمر الذي كانت روسيا تعارضه.

وقال دبلوماسيون إن المشروع المتفق عليه يسمح لمجلس الأمن بإقرار عقوبات على نظام الأسد في حال عدم التزامه بالتخلص من مخزونه الكيماوي.

وقبل ساعات من الإعلان عن الاتفاق، اتفق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الصيني وانغ يي على ضرورة التوصل لقرار ملزم وسريع بشأن إزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

وقال كيري في تصريحات منفصلة عقب اجتماعه في نيويورك بنظيره الروسي إن بلاده تصر على أن تكون هناك عقوبات على سوريا إذا لم تف بما قطعته من تعهدات بتفكيك أسلحتها الكيميائية.