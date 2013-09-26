مفاجأة.. بيرلو ينهي مسيرته في إنكلترا أو إسبانيا

إرم - (خاص) من أحمد نبيل

على الرغم من تألقه المستمر مع يوفنتوس الذي انضم له قبل موسمين وقاده للقب الدوري المحلي، إلا أن مايسترو خط الوسط في تشكلية الأزوري سوف يضطر للبقاء في يوفنتوس لكانون الثاني/يناير المقبل على أمل تجديد تعاقده مع فريق المدرب أنطونيو كونتي.

وتوترت علاقة كونتي بلاعبه الأثير خلال الفترة الماضية بعدما قرر استبداله في آخر مباراتين وهو اللاعب الذي يعتبر أهم عنصر في تشكلية يوفنتوس ومنتخب إيطاليا في آخر موسمين، وصرح كونتي عقب مباراة فيرونا الأحد الماضي بأن أي لاعب سيخرج من الملعب إلى غرفة خلع الملابس مباشرة فور تبديله مثلما فعل بيرلو سوف يتعرض للغرامة والإيقاف لمدة شهر واحد.

لكن بيرلو (34 عاماً) لن يتعرض لعقوبة بسبب سلوكه في المباراة التي فاز بها يوفنتوس على فيرونا 2-1 عندما خرج من الملعب إلى غرفة تبديل الملابس مباشراً بعد خروجه في الدقيقة 65، وينتظر بيرلو قرار النادي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم ولو كان القرار غير مناسب بالنسبة له سوف يرحل إلى إنكلترا أو إسبانيا في كانون الثاني/يناير المقبل.

وسوف يسعى يوفنتوس لبيع بيرلو في فترة الانتقالات الشتوية بدلا من رحيله مجانا في نهاية الموسم رغم ما حققه من إنجازات مع النادي منذ قدومه من ميلان قبل موسمين، وأشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن أندية إنكليزية عدة ستكون مرشحة لاستقبال بيرلو في حال قرر الرحيل عن اليوفي، على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي، وآرسنال كذلك توتنهام.

لكن في حال قرر هو اللعب في إسبانيا سيكون ريال مدريد وجهته الأولى، نظرا لعلاقته الوثيقة مع كارلو أنشيلوتي الذي سبق ودربه في ميلان قبل سنوات، كما أن أنشيلوتي سبق وعرض على بيرلو اللعب في تشيلسي عندما كان المدرب الإيطالي في "ستامفورد بريدج"ز

ويرى كونتي أن بيرلو لم يعد قادرا القيام بنفس الدور الذي فعله على مدار موسمين حقق فيهما اليوفي لقب الدوري الإيطالي وكذلك وصول الأزوري لنهائي يورو 2012 والتأهل مبكرا لمونديال البرازيل 2014، لذا قد يعرض عليه التجديد لموسم واحد الأمر الذي يرفضه بيرلو.

ويسعى يوفنتوس للفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، لكن الأمر بالنسبة لبيرلو ليس مثل الموسمين الماضيين، إذ تم استبداله مرتين هذا الموسم بينما حدث ذلك مرة واحدة فقط الوسم الماضي على مدار الموسم كله وليس بعد أربع مراحل فقط، وبعد لعبه لقطبي ميلانو إنتر وميلان من قبل ثم يوفنتوس بعدهما سوف يكون طموح بيرلو الانتقال لإسبانيا أو إنكلترا وعدم الاستمرار في إيطاليا من أجل أن يثبت خطأ قرار كونتي.