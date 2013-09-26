تقرير: إسرائيل تعتقل عربا ثلاثة أضعاف اليهود

القدس- (خاص) من ابتهاج زبيدات

بين تقرير نشرته النيابة العامة في إسرائيل، أن الشرطة اعتقلت مواطنين عربا من فلسطينيي 48 في العام 2012 بلغ ثلاثة أضعاف عدد اليهود.

وبحسب التقرير، فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت في العام الماضي 62,291 شخصا، وهو أكبر عدد من الاعتقالات في العقد الأخير، ويزيد بنحو 4 آلاف عن العام 2011، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 58,016 معتقلا.

ولكن عدد الذين جرى تمديد اعتقالهم أو محاكمتهم كان فقط 19,864، مما يعني أن الشرطة اعتقلت الكثيرين بشكل مجحف.

ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن التمعن في المعطيات والحالات التي تصل إلى أروقة المحاكم والزنازين تشير إلى أنه لم ترتفع احتمالات إلقاء القبض على المجرمين فقط، بل إن كل مواطن في إسرائيل بات عرضة لأن يجد نفسه في المعتقل بدون سبب.

وانتقدت مصلحة السجون أيضا هذه الظاهرة لأنها تكلفها عناء كبيرا دون تفسير منطقي.

ويلاحظ أن عدد الأبرياء الذين يعتقلون في المناطق ذات الأكثرية العربية أكبر منها في المناطق ذات الأكثرية اليهودية؛ ففي منطقة القدس حيث نسبة العرب 40% بلغ عدد المعتقلين 31 الفا، عشرهم فقط قدم إلى المحاكمة.

وفي منطقة الجليل حيث يزيد عدد العرب عن النصف، اعتقل حوالي 40 ألفا وحوكم 4200 شخص.

ولكن في صفوف المستوطنين، اعتقل 14 ألفا وحوكم منهم حوالي خمسة آلاف.