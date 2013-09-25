رسميا.. "فاصلة" مصر وغانا على ستاد الدفاع الجوي بحضور الجماهير

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مصر تحل ضيفا على غانا في مباراة الذهاب بكوماسي في الـ 15 من الشهر المقبل، ثم ستقام مباراة الإياب بستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السادسة من مساء الـ 19 من تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.