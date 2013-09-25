رسميا.. "فاصلة" مصر وغانا على ستاد الدفاع الجوي بحضور الجماهير

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد
حصل وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد على موافقة مجلس الوزارء لإقامة مباراة مصر وغانا الفاصلة بتصفيات كأس العالم على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.
وعلم (إرم) أن أبو زيد اجتمع صباح اليوم مع رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، لشرح خطورة عدم إقامة المباراة في مصر، أو إقامتها دون حضور الجماهير.
وستحل مصر ضيفا على غانا في مباراة الذهاب بكوماسي في الـ 15 من الشهر المقبل، ثم ستقام مباراة الإياب بستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السادسة من مساء الـ 19 من تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.