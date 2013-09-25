ليفاندوفسكي يتطلع للانضمام لـ بايرن في يناير

برلين- يأمل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بروسيا دورتموند أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في كانون الثاني/ يناير المقبل، عندما يكون بوسعه التوقيع على عقد جديد.

وقال ليفاندوفسكي للصحفيين وهو يقف إلى جوار أحد مسؤولي دورتموند، بعد فوز دورتموند 2- صفر على 1860 ميونيخ في الدور الثاني لكأس ألمانيا: "علينا الانتظار قليلا لكني أعتقد انه سيكون بوسعي الانتقال في كانون الثاني/يناير، وأستطيع التوقيع بشكل رسمي على عقد جديد ".

ووقع خلاف بين مهاجم منتخب بولندا ومسؤولي دورتموند بعدما أخفقت محاولته للانضمام إلى بايرن الفائز بالثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي لكنه قال إنه تم تسوية الأمور وأبدى موافقته على الاستمرار لموسم آخر.

وفضل دورتموند عدم بيع ليفاندوفسكي المنضم للفريق في 2010 والذي أحرز مع الفريق لقب الدوري المحلي في 2011 و2012 وكذلك كأس المانيا في 2012.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع دورتموند في حزيران/يونيو المقبل لكنه يستطيع التوقيع على عقد جديد في كانون الثاني/ يناير وستكون هذه الفرصة الأخيرة لناديه للحصول على مقابل مادي من بيعه.