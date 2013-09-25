قادة الليكود يخططون لنسف مفاوضات السلام

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مسؤولون كبار في الحزب اليميني يخططون لطرح المسألة في مؤتمر الحزب الذي سيعقد قريبا لتوضيح أهمية إفشال هذه المفاوضات.