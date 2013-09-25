قادة الليكود يخططون لنسف مفاوضات السلام

رام الله- (خاص) من محمود الفروخ قالت صحيفة معاريف في عددها الصادر الأربعاء إن قادة كبارا في حزب الليكود الإسرائيلي يخططون لنسف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الحزب يخططون لطرح المسالة في المؤتمر الذي سيعقد قريبا لتوضيح أهمية إفشال المفاوضات بين الجانبين. وأرسل أعضاء رئاسة المؤتمر رسالة إلى رئيس المؤتمر، نائب وزير الدفاع الاسرائيلي داني دنون، لعقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن، وأرسلوا رسالة مماثلة لرئيس المكتب السياسي، نائب وزير الخارجية زئيب الكين. ويخشى قادة الليكود تقديم إسرائيل لتنازلات تتنافى مع مبادئ الحزب ودستوره خلال المفاوضات السرية التي تشرف عليها الادارة الامريكية.