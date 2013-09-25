ميسي ينفي غضبه من استبداله والمدرب يؤكد

مدريد - (خاص) من نورالدين ميفراني

رد ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني لفريق برشلونة على ما تداولته وسائل إعلام إسبانية ومواقع إعلامية وصفحات على شبكات المواقع الإجتماعية، بشأن غضبه من قرار المدرب تاتا مارتينيو الذي قرر استبداله قبل 10 دقائق من نهاية مقابلة الفريق أمام ريال سوسيداد.

وقال ميسي في تعليق على صفحته على الفايسبوك:" لم أقم بأي ردة فعل خلال تغييري من طرف المدرب لا أحد يرغب في الخروج من أرض الملعب لكن قرار المدرب يجب احترامه وتطبيقه لأنه في صالح الفريق ولن أقبل أن تقوم وسائل الإعلام بخلق الأكاذيب حول كل وضعية حصلت لي."

وقرر المدرب الأرجنتيني لفريق برشلونة تغيير النجم الأرجنتيني في إطار سياسته الهادفة لإراحة النجوم خلال لقاءات محسوبة، لكنه أكد عدم تقبل أحسن لاعب في العالم أربع مرات للقرار مما يؤكد ما قالته الصحافة.

وقال مارتينيو :" تعرفينه جيداً ليو لا يرغب في ترك الملعب لكن مهمتي أن أهتم وأعتني به كي لا يتعرض للإصابات، في لحظة التغيير لا أحد يحب الخروج من الملعب وليو يريد إتمام اللقاء لكن حين غيرته كنت أعتقد أن تلك الدقائق ستساعده على الراحة."

وخرج ميسي وهو يصفق على تحية جماهير الفريق لكنه بداً غاضباً من قرار التبديل، وعبر المدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا على ما جرى قائلاً:" ميسي غاضب لأنه يريد اللعب وهو شيء في مصلحة الفريق ."