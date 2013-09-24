الكويت تودع ملياري دولار بالمركزي المصري

القاهرة - (خاص) من محمد عز الدين

أخطر البنك المركزي المصري وزارة المالية، بأن وديعة كويتية بملياري دولار ستدخل فى حساب البنك المركزي لتضاف إلى الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي.

وتعد شروط تلك الوديعة هي الأفضل للإقتصاد المصري، حيث أن مدتها طويلة الأجل حيث تصل لـ5 سنوات وبسعر فائدة 0.25% فقط سنوياً وهو ما يعد سعراً منخفض التكلفة بصورة كبيرة بالمقارنة بفائدة الوديعة القطرية (4.25%)التي تم ردها نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن ترفع الوديعة الكويتية صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى نفس مستواه قبل رد الوديعة القطرية وهو 18.9 مليار دولار، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن يرتفع الإحتياطي إلى 20.9 مليار دولار نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، إلا أن رد الوديعة القطرية حافظ على مستواه في نهاية آب/أغسطس الماضي.

وأعلنت الكويت، في أعقاب عزل الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليار دولار في صورة مساعدات نفطية، ومليار أخرى في صورة منحة لا ترد وملياري دولار وديعة تضاف لإحتياطي النقد الأجنبي.

وقال طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إن الكويت أرسلت لمصر منذ شهر يوليو الماضي وحتى بداية الأسبوع الجاري، مساعدات نفطية بمليار دولار، كانت قد تعهدت بها.

وتقدم المستشار عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت بالشكر لأمير الكويت في اتصال اليوم على موقفه الداعم لمصر وشعبها.