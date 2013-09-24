قطبا مانشستر يتصارعان على "البديل" إنيستا

أبوظبي- (خاص) من أحمد نبيل

مستقبل إنيستا في برشلونة في خطر بعدما جلس بديلا في مباراتين، ودخول الأندية الإنكليزية الكبيرة في صراع للتعاقد معه.

بعدما جلس احتياطيا في اثنتين من المباريات الخمس التي خاضها برشلونة في الدوري الأسباني (الليغا) هذا الموسم، يبدو أن أندريس إنييستا لم يعد اللاعب المحظور الاقتراب منه رغم الشائعات والجدل الذي يحيط به في الوقت الحالي بسبب مفاوضات تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن كلا من مانشستر يونايتد وسيتي قطبي مدينة مانشستر الإنكليزية يرغبان في التعاقد مع إنييستا الذي سجل هدف الفوز للمنتخب الأسباني في مرمى هولندا بنهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن إنيستا رفض بالفعل عرضا من برشلونة لتجديد عقده مع الفريق مقابل حصوله على دخل سنوي إجمالي يبلغ 15 مليون يورو (20 مليون دولار).

وفي الوقت نفسه، بدأ الجدل في صحف إقليم كتالونيا معقل برشلونة بشأن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق أو أن يفكر النادي الكتالوني في بيعه.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية :"هل سيكون بيع تشافي أو إنييستا عبثا إذا وصل عرض مغر لأحدهما ؟ من وجهة النظر الاقتصادية البحتة، ستكون صفقة رابحة. لاعب لم يكلف النادي شيئا وقدم أفضل سنوات مسيرته الكروية في برشلونة ، وفوق ذلك كله يحصل النادي على عائد كبير عندما تقترب مسيرته من نهايتها".

ولكن تفكير روسيل وإدارة النادي في بيع لاعب مثل إنيستا لا يبدو أمرا مرجحا خاصة بعد الانتقادات التي وجهت لروسيل بسبب بيع اللاعب تياجو ألكانتارا إلى بايرن ميونيخ الألماني وفشل النادي في ضم مدافع متميز يحتاجه الفريق بشدة.