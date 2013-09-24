هيئة الأمر بالمعروف تتسبب بمقتل شاب وإصابة آخر

إرم- (خاص) من ريمون الكاس
تسببت مطاردة عنيفة من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية بمقتل شاب سعودي وإصابة مرافقه على الرغم من القرار القاضي بمنع المطاردات الميدانية لما ينطوي عليه من مخاطر ومفاسد. وطاردت إحدى الدوريات التابعة للهيئة سيارة مواطن في الرياض وصدمتها ما أدى إلى سقوطها على طريق الإمام محمد بن سعود مما تسبب بوفاة شاب وإصابة آخر، وغادرت هذه الدورية موقع الحادث دون أن تحمل المسؤولية الأخلاقية في إسعاف المرافق المصاب.ووقع الأعضاء المنتسبون للهيئة ورؤساء المراكز الفرعية في يونيو/حزيران 2012 على تعميم صادر من الرئاسة العامة للهيئة بعدم الدخول في المطاردة نهائياً.وطالب رئيس هيئة الأمر بالمعروف عبد اللطيف آل الشيخ مسؤولي الرئاسة بتدوين رقم أو معلومات عن المطلوب وإبلاغ الجهات الأمنية لمتابعة القضية، بما يضمن عدم التداخل مع صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى.يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذها آل الشيخ في إطار إستراتيجية واضحة لتنظيم الأداء الميداني، بما يحقق المصالح العامة ويرعى حقوق أفراد المجتمع.وتواجه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلفة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية انتقادات حادة بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه في منع عدد كبير من الجرائم معظمها ترتبط بعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.