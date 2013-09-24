هيئة الأمر بالمعروف تتسبب بمقتل شاب وإصابة آخر

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دورية تابعة للهيئة تطارد سيارة مواطن في الرياض وتصدمها ما أدى إلى سقوطها على طريق الإمام محمد بن سعود مما تسبب بوفاة شاب وإصابة آخر.