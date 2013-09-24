يو أس أيه توداي: 4 مدمرات أمريكية ما زالت في مياه سوريا

قالت الصحيفة الأمريكية إن التركيز على الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي وقع في سوريا، وكان مثار جدل وتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية للرئيس بشار الأسد، خلال الأسابيع الماضية، قد اختفى تماما.

وأضافت الصحيفة "لكن الرئيس السوري بشار الأسد، الذي حملته إدارة أوباما المسؤولية عن قتل أكثر من 1400 شخص في هجوم بالأسلحة الكيميائية في أغسطس/آب الماضي، لا يزال يحظى باهتمام سلاح البحرية الامريكية".

وتتابع الصحيفة "هناك أربع مدمرات، كلها مسلحة بصواريخ كروز توماهوك، لا تزال تجوب مياه شرق البحر الأبيض المتوسط ضمن مسافة ضرب أهداف في سوريا، وفقا لمسؤول الدفاع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته".

والمدمرات الأربعة هي "ستاوت يو أس أس"، و"راماج"، و"غريفلي" و"باري". وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير البحرية راي مابوس إن "الأسد لن يحصل على الراحة أبدا طالما أن هذه السفن تمخر من حوله".