اتش.اس.بي.سي يعين دغيلي رئيسا لأسواق الشرق الأوسط

دبي- قال متحدث، الإثنين، إن اتش.اس.بي.سي هولدنجز عين سامر دغيلي رئيسا لأنشطة أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تعافي أعمال القطاع في المنطقة.

وقال مصدران على دراية بحركة التعيينات إن دغيلي الذي انضم للبنك في 2010 سيخلف مايكل بيفان الذي سيترأس تغطية صناديق الثروة السيادية الآسيوية بمقر البنك في هونغ كونغ، وفي وقت لاحق أكد البنك تعييندغيلي.

وتحسنت أنشطة أسواق رأس المال في منطقة الخليج بفضل تعافي أسواق المال وتحسن القيم إثر تباطؤ الأنشطة على مدار سنوات.

وقال مصرفيون في المنطقة إن عددا أكبر من الشركات يستفسر عن عمليات الطرح الأولي والثانوي.

يذكر أن دبي من أفضل أسواق الأسهم أداء هذا العام وارتفع مؤشرها الرئيسي 65 % منذ بداية العام.