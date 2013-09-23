روحاني: سنقدم وجه إيران الحقيقي في الأمم المتحدة

طهران - أكد الرئيس حسن روحاني أنه سيستغل زيارته للأمم المتحدة هذا الأسبوع في تقديم "وجه إيران الحقيقي" ومتابعة المحادثات والتعاون مع الغرب لإنهاء النزاع حول برنامجها النووي.

وكان روحاني - وهو محافظ يميل إلى الإعتدال انتخب في يونيو/حزيران - يتحدث عن بدء رحلته إلى نيويورك التي تستمر خمسة أيام وتأمل القوى الغربية في أن تلقي الضوء على البرنامج النووي الذي تخشى من أن يؤدي إلى صنع أسلحة نووية.

وترى إيران أن برنامجها يقتصر على الأغراض السلمية لكن ما أجري من محادثات حتى الآن لم يؤدي إلا إلى تعميق الشكوك.

وقال روحاني وفقاً لتصريحات نشرت في موقعه الرسمي على الانترنت "إيران أمة عظيمة ذات حضارة لكن مع الأسف قدم وجهها في السنوات الاخيرة بطريقة اخرى... وسنستغل أنا وزملائي الفرصة لتقديم وجه إيران الحقيقي كبلد متحضر محب للسلام."

ولم يوضح روحاني من الذي يوجه إليه اللوم في أي تشويه لصورة إيران. لكن التعليقات تشير إلى أنه يعتزم أن ينأى بنفسه عن الأسلوب المثير للخلاف الذي اتبعه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مع الغرب.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات متزايدة الشدة على إيران في السنوات الاخيرة لأسباب منها ما يعتبره الغرب إحجاماً عن فتح برنامجها النووي للفحص الدولي. وأثار أحمدي نجاد القلق أيضاً بتصريحاته بشأن محارق النازي والمثلية الجنسية.

لكن روحاني وهو مفاوض سابق في الشؤون النووية في عهد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي استهدف الغرب أيضاً فيما يخص العقوبات التي قال أنها أدت الى معاناة.

ونقل موقعه الرسمي على الإنترنت قوله للصحفيين قبيل سفره "في هذه الرحلة سأحاول أن أقدم صوت شعب ايران المقهور إلى العالم ويجب أن نقول إن العقوبات طريق غير مشروع وغير مقبول."

وقال "ينبغي للغرب أن يسلك طريق المحادثات والتعاون وبحث المصالح المشتركة."

وتعهد روحاني بتحسين اقتصاد إيران المتعثر الذي عانى بشدة نتيجة للعقوبات.

وأقر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أسلوب روحاني الاسبوع الماضي وتحدث عن "مرونة بطولية" فيما يشير إلى استعداد جديد للتعامل الدبلوماسي مع خصوم إيران.

وترك المسؤولون الامريكيون الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يلتقي الرئيس الأمريكي باراك اوباما وروحاني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقر مسؤول أمريكي في تصريحات غير رسمية برغبة الإدارة الأمريكية في الترتيب لمصافحة بين الرئيسين الأمريكي والإيراني.