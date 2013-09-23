برادلي يستبعد عبد الواحد السيد من قائمة الفراعنة

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

أعلن بوب برادلي، المدير الفني للمنتخب المصري، قائمة اللاعبين المحليين التي ستخوض مباراة الذهاب أمام غانا بكوماسي في الـ15 من الشهر المقبل، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014.

كان برادلي قد أعلن قائمة المحترفين التي خلت من عصام الحضري حارس المريخ السوداني وضمت 9 لاعبين آخرين هم: آدم العبد ومحمد صلاح ومحمد النني ومحمد ناجي جدو وابراهيم صلاح وحسام غالي وعمرو زكي وأحمد حسن كوكا ومحمود كهربا وأحمد المحمدي.

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين كالآتي:

حراس مرمى: شريف إكرامي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي.

الدفاع: وائل جمعة ومحمد نجيب ورامي ربيعة وأحمد سعيد أوكا وأحمد فتحي وأحمد شديد وسيد معوض ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: حسام عاشور وعمر جابر وحسني عبد ربه وعمرو السولية.

خط الهجوم: عبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمد إبراهيم ومحمد أبو تريكة وأحمد عيد عبد الملك وشيكابالا وأحمد حمودى وأحمد تمساح.

وبذلك يواصل المدير الفني الأميركي استبعاد كلا من عبد الواحد السيد وأحمد جعفر حارس الزمالك المخضرم ومهاجمه الأول.