وفاة سعد جمال الدين نجم سوبر ستار بالسرطان

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سعد جمال الدين الذي حصل مؤخراً على لقب "أجمل مطرب لبناني" ونجم "سوبر ستار" في موسمه الأول يفارق الحياة، السبت.