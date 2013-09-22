وفاة سعد جمال الدين نجم سوبر ستار بالسرطان

بيروت – توفي، السبت، المطرب اللبناني الشاب سعد جمال الدين، بعد صراع طويل مع سرطان الغدد.
وعرف الجمهور الشاب سعد جمال الدين من خلال برنامج "سوبر ستار" وحصل مؤخراً على لقب "أجمل مطرب لبناني"، قبل أن يصاب بمرض السرطان وتتغير ملامحه ويفقد شعره بسبب العلاج الكيميائي الذي تلقاه.
وكان سعد قد أصيب بسرطان في الغدد بعد خروجه من مسابقة سوبر ستار بموسمها الأول والذي حصلت على لقبه الاردنية ديانا كرزون.
ونعى الفنان سعد جمال الدين العديد من زملائه في مواقع التواصل الاجتماعي نذكر منهم الفنانة رويدا عطية وهي أيضاً من خريجي برنامج "سوبر ستار" في موسمه الاول.