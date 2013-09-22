زين الكويتية قد تنافس على رخصة خدمات المحمول في ليبيا

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رئيس شركة الاتصالات الليبية يصرح أنّ ليبيا تهدف إلى تسجيل إحدى شركتيها لخدمات الهاتف المحمول المملوكتين للدولة في البورصة العام القادم.