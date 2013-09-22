زين الكويتية قد تنافس على رخصة خدمات المحمول في ليبيا

الكويت - قال مصدر في شركة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة إنّ الشركة تدرس المنافسة على رخصة خدمات الهاتف المحمول في ليبيا.
وقال المصدر إنّ الإدارة التنفيذية للشركة "في طور الدراسة (للمشروع) ثم عرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار".
وأعلنت وزارة الاتصالات الليبية خططاً لطرح مزايدة العام المقبل لمنح أول رخصة لخدمات الهاتف المحمول لشركة خاصة.
وأوضح المصدر أنّ مجلس الإدارة إذا قرر المضي قدماً في المنافسة على الرخصة فلن يكون هناك مشكلة في تمويل المشروع نظراً للثقة الكبيرة التي توليها البنوك في شركة زين على حد قوله.
وقال رئيس الشركة المشغلة لقطاع الاتصالات الليبي إنّ ليبيا تهدف إلى تسجيل إحدى شركتيها لخدمات الهاتف المحمول المملوكتين للدولة في البورصة العام القادم.