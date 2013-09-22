بورصة دبي تتراجع عن أعلى مستوياتها في 3 أسابيع

دبي - تراجعت بورصة دبي عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في مستهل تداولات الأحد مع إقبال المستثمرين على جني أرباح في مختلف أسواق الأسهم في الخليج ولكن محللين يتوقعون دخول مشترين جدد للسوق.

وانخفض مؤشر سوق دبي الماضي واحداً بالمئة إلى 2641 نقطة مقلصاً مكاسبه منذ مطلع العام إلى 62.4 بالمئة.

وألقى سهم إعمار العقارية بظلاله على مؤشر السوق إذ انخفض 2.2 بالمئة. وهبطت معظم الأسهم المتصلة بقطاع العقارات والتشييد.

وقفز سهم بنك المشرق 15 بالمئة مواصلاً مكاسبه القوية منذ رفع البنك الحد الأقصى لملكية الأجانب إلى 20 بالمئة.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 3801 نقطة متراجعا بدوره عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأغلقت سوق الأسهم السعودية ليومين بمناسبة عطلة اليوم الوطني.

كما تذبذبت مؤشرات بورصة الكويت في التداولات الصباحية مع تطلع المتداولين لتوقعات نتائج الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي.

وهبط المؤشر الرئيسي 0.31 في المئة إلى 7823 نقطة بعد أن وصل في الدقائق الأولى من التداول إلى 7869.6 نقطة.

كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12 في المئة إلى 1085.5 نقطة بعد أن وصل إلى 1089 نقطة في بداية التداول.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.2 في المئة وأجيليتي 1.4 في المئة والمزايا 1.8 في المئة والوطنية العقارية 1.2 في المئة.

بينما ارتفعت أسهم بنك الخليج 1.3 في المئة ومشاريع الكويت 1.9 في المئة والعقارات المتحدة 1.8 في المئة.